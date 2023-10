TS – Gilardino | Genoa-Reggiana e i complimenti a Nesta | “Tante avventure insieme”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 ottobre 2023) 2023-10-31 20:41:54 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Una sfida dal sapore amarcord: non tanto per le squadre che scenderanno in campo, ma per i due tecnici seduti in panchina. Domani primo novembre, alle 15, al “Ferraris” si sfideranno: in palio l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. A guidare le squadre due campioni del mondo, per anni compagni anche di club al Milan: Albertoe Alessandro. Proprio l’allenatore rossoblù, reduce dalla ritrovata vittoria in campionato contro la Salernitana, ha presentato il match in conferenza stampa.: “Cavalchiamo l’entusiasmo”ha spiegato: “Dobbiamo continuare sull’onda dell’entusiasmo e ...