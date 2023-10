Truffa delle monetine | anziani presi di mira a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ancora truffe aglinella zona di. Si tratta delladella monetina, il nuovo incubo dei vecchietti nella zona capitolina: sconosciuti avvertono le vittime della caduta di, con un complice che da dietro gli prende il portafoglio e lo porta via. Gli episodi, secondo le denunce esposte, si stanno verificando in tutta la zona del centro storico, con l’ultimo episodio avvenuto a Prati. Le truffeaglidiA finire nel tranello, come racconta Il Messaggero, poche settimane fa un’anziana signora. La donna, uscita dalla spesa da un noto supermercato di Prati, è finita nelladi due delinquenti. All’interno del portafoglio, portato via dai ladri in pochi secondi, la donna teneva una ...