Triplice femminicidio a Roma | la procura chiede il processo per De Pau

(Di martedì 31 ottobre 2023) I pm dihanno chiesto il rinvio a giudizio per Giandavide De Pau, in passato autista per il boss Michele Senese, accusato dell’omicidio delle tre prostitute uccise, il 17 novembre scorso, nel quartiere Prati: le due cinesi accoltellate a morte nell’appartamento al primo piano di via Riboty e la 65enne colombiana Marta Castano Torres, uccisa nel seminterrato di via Durazzo. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. Killer delle prostitute, De Pau recidivo: aveva aggredito una brasiliana 16 anni fa L’udienza preliminare davanti al gup per De Pau fissata per il prossimo 7 novembre L’udienza preliminare davanti al gup è fissata per il prossimo 7 novembre. In quell’occasioneranno di costituirsi parti civili i parenti delle vittime e l’Associazione italiana vittime vulnerabili di reato, con gli avvocati Arianna Agnese e Giuseppe Bucca. A De ...