Trasversale e leggero | il trench è il must per l’autunno 2023

(Di martedì 31 ottobre 2023) Eleganza di un’epoca passata, ilda uomo è il perfetto passe-partout per ogni momento della giornata, tessuti che non temono il passare del tempo. In autunno, si conferma come il capo di cui non riusciamo a fare a meno. E non solo in caso di pioggia.si abbinai sia con i jeans e il cardigan sia con i completi sartoriali. Una storia con origini lontane Creato originariamente per l’esercito britannico durante la Prima Guerra Mondiale, ilè diventato capo iconico della moda maschile (e non) grazie alla sua struttura classica, alla sua resistenza e all’allure raffinata. Ida uomo in questa stagione rievocano i grandi classici del guardaroba maschile. Capospalla che segna il passaggio tra le stagioni, inverno-primavera e estate- autunno, non può mancare ...