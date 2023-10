Tragedia nello sport | uccisa a 21 anni | tifosi sgomenti

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 ottobre 2023)in Lutto, la 21enne è stata brutalmente assassinata. Trovato il cadavere dopo la sua scomparsa Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, è stato ritrovato il cadavere di Lilie James negli spogliatoi della scuola dove lavorava. La ragazza, allenatrice di pallanuoto alla St Andrew’s Cathedral School di Sidney, è stata brutalmente assassinata con ripetuti colpi alla testa. Il padre della 21enne, dopo non aver ricevuto risposta dalla figlia, ha mobilitato le autorità per iniziare le ricerche, fino alla macabra scoperta del corpo senza vita sul luogo di lavoro. Primo indagato il suo ex compagno Paul Thijssen, col quale aveva una relazione da oltre un mese. La comunità australiana sotto choc per l’ennesimo femminicidio il 41esimo dall’inizio dell’anno. Omicidio Lilie James, l’assassino si è suicidato dopo il delitto Il primo indiziato dalla polizia australiana è ...