Tragedia nel Salento Pedone investito da un’auto | muore 86enne

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pubblicato il 31 Ottobre, 2023 Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora unanel. Un uomo ha tentato di attraversare la strada, ma mentre lo faceva è sopraggiunto un furgoncino che lo ha travolto in pieno. L’uomo, Osvaldo De Mitri,di Lequile, è morto sul colpo. Il drammatico sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che unisce Lecce ad Arnesano, esattamente in corrispondenza della clinica privata Città di Lecce Hospital. Secondo una prima ricostruzione dell’ultimanel, pare che l’uomo stesse uscendo proprio dalla struttura sanitaria per raggiungere la sua auto, posteggiata nel parcheggio di fronte alla clinica, quando è stato travolto dalla vettura.nel, ...