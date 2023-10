Traffico Roma del 31-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna ilcontinua a essere sostenuto tra via della Magliana e lo svincolo della A24 stesse condizioni di viaggio sul interna tra Trionfale Appia si viaggia rallentati in uscita dasul tratto Urbano della autostradaTeramo sulla tangenziale est lo ricordiamo ancora una precedente incidente in prossimità dell’uscita per via Nomentana ha rallentato maggiormente gli spostamenti nel direzione stadio nessun cambiamento di rilievo su via del Foro Italico sempre trafficato tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria per chi va a San Giovanni chiusa in precedenza per un incidente riaperta la carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo in prossimità di via Ermanno wolf in direzione del centro continuano gli ...