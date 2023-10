Traffico Roma del 31-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna in aumento gli spostamenti tra laFiumicino e la diramazioneSud stessa situazione su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Solaria per chi è diretto a San Giovanniintenso Anche sulla tangenziale est verso lo stadio si viaggia senza disagi sul tratto Urbano della A24 acittà per la presenza di un incidente Maggiore prudenza su via Pietralata altezza via Cosimo De Giorgi stessa situazione su via Trionfale in prossimità della circonvallazione Trionfale un terzo incidente in questo caso con la chiusura temporanea di via Cristoforo Colombo la centrale in direzione del centro in prossimità di via Ermanno Wolf per motivi di sicurezza grazie ad un ...