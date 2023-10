Traffico Roma del 31-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione scarso ilin queste ore Sui raccordini attenzione per un incidente con rallentamenti su via Francesco Grimaldi in prossimità di via Giuseppe Zamboni fino alle 14 per una manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Ministero dell’Istruzione sono possibili disagi su Viale Trastevere viale delle Mura Portuensi fino a cessate esigenze per lavoro in Viale Palmiro Togliatti chiusa e la corsia tranviaria di via Prenestina tra via Bresadola e Viale Palmiro Togliatti ricordiamo in zona Ponte Galeria per la 48a edizione della mostra di arredamento e di Dynamo a casa presso la fiera disono possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante via Portuense per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...