Traffico Roma del 31-10-2023 ore 09 | 30

(Di martedì 31 ottobre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione ee code sulla Cassia tra all’Olgiata via dei Due Ponti e sulla Flaminia code tra Labaro e Corso di Francia sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code tra le uscite Prenestina e Nomentana in interno incolonnamenti a tratti tra Nomentana e Ardeatinae code in tangenziale est verso lo stadio Olimpico dal bivio con la 24 a via dei Campi Sportivi prudenza per un incidente segnalato tra via Cristoforo Colombo e via Laurentinain coda verso il centro dalle ore 930 alle 14 per una manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del ministro dell’istruzione possibili disagi su Viale Trastevere è in via delle Mura Portuensi maggiori dettagli su questi altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it ...