Traffico Roma del 31-10-2023 ore 08 | 30

(Di martedì 31 ottobre 2023) LuceverdeBari trovati dalla redazione circolazione sostenuta su tutte le consolari ingresso verso il centro in colonna Metti sulla via Appia per un incidente da Malagrotta verso Castel di Guido poi percode sulla Cassia dalla Giustiniana via dei Due Ponti e sulla via Flaminia tra Labaro Corso di Francia lungo il raccordo anulare in carreggiata esterna code tra il bivio con laFiumicino la via del mare tra le uscite Prenestina e Nomentana in interno incolonnamenti tra Casilina Ardeatinae code lungo il tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est a partire da Tor Cervarache prosegue in tangenziale verso la galleria Giovanni XXIII sulla Pontina code atterrati da Spinaceto verso la Cristoforo Colombo la polizia locale Ci Segnala la ...