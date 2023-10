Traffico Roma del 31-10-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione e spostamenti ein aumento code lungo le principali consolare in ingresso asul Raccordo Anulare in carreggiata interna a cui deve partire la Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna file a tratti da Prenestina Nomentana incolonnamenti sull’intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est e sulla diramazione diSud quelle da Torrenova in tangenziale code da Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla Pontina abbiamo vincolo namenti a tratti da Pomezia a Castel di Decima e in zona Eur la polizia locale Ci segnala incidente code su via Anagnina all’altezza di via di Casal Morena verso il centro maggiori dettagli su questi altre notizie sono disponibili sul sito ...