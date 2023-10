Torto M5s | “Decreto contro il sud | governo danneggia il Paese”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 31 ottobre 2023) ROMA – “Per ilMeloni va tutto bene, ma nel mondo reale c’è chi non ce la fa ad arrivare a fine mese. Ma per gli italiani in difficoltà non c’è nemmeno un euro. La parola d’ordine di questoè ‘tagli’. Tagliano tutto: i fondi ai Comuni, la sanità pubblica, i progetti del Pnrr. Basta vedere ilSud. Questo non è ilSud, questo è unil Sud”. Lo scrive la deputata M5S Danielasul suo profilo Facebook. “Mancano politiche serie e strutturali. Mancano i soldi, gli investimenti. Manca completamente un piano industriale per poter rilanciare nuova impresa e lavoro di qualità per il Mezzogiorno. Siamo di fronte a un esecutivo che non ha alcuna intenzione di pensare ai cittadini alle prese con problemi che sono sotto gli occhi di ...