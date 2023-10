Tornano i concerti allo stadio di Udine | Zucchero 23 giugno 2024

(Di martedì 31 ottobre 2023) Era il 13 maggio 2012 quando l’raFriuli ospitava i Metallica, band heavy metal planetaria, che aportarono l’unica data italiana del tour celebrativo del monumentale “Black Album”. Ora, a distanza di dodici anni, il più importante impianto sportivo del Friuli Venezia Giulia, e fra i più moderni e all’avanguardia di tutta Italia, torna a essere venue ideale per ospitare grandi eventi musicali grazie alla sinergia fra Zenit Srl, Comune dise Calcio, che hanno lavorato e lavoreranno congiuntamente per ridare alla città, e alla Regione tutta, l’opportunità di ospitaredi respiro internazionale. Artista italiano, conosciuto e amato in tutto il pianeta, bluesman che il mondo ci invidia, sarà“Sugar” Fornaciari a scatenare il ...

Da venerdì seconda edizione della rassegna che diffonde le composizioni più rare di autori come Leo, Cimarosa, Scarlatti e Gesualdo

Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in Italia nel 2024 con due appuntamenti. Dopo la tournée del 2023, saranno protagonisti l'1 e 3 giugno 2024 allo stadio San Siro di Milano.