Tornano i concerti allo stadio di Udine | Zucchero 23 giugno 2024

(Di martedì 31 ottobre 2023) Era il 13 maggio 2012 quando l’raFriuli ospitava i Metallica, band heavy metal planetaria, che aportarono l’unica data italiana del tour celebrativo del monumentale “Black Album”. Ora, a distanza di dodici anni, il più importante impianto sportivo del Friuli Venezia Giulia, e fra i più moderni e all’avanguardia di tutta Italia, torna a essere venue ideale per ospitare grandi eventi musicali grazie alla sinergia fra Zenit Srl, Comune dise Calcio, che hanno lavorato e lavoreranno congiuntamente per ridare alla città, e alla Regione tutta, l’opportunità di ospitaredi respiro internazionale. Artista italiano, conosciuto e amato in tutto il pianeta, bluesman che il mondo ci invidia, sarà“Sugar” Fornaciari a scatenare il ...

Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in Italia con due appuntamenti: dopo la tournée del 2023, osannata dalla critica, l'1 e il 3

Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in Italia l'1 e il 3 giugno 2024, allo Stadio San Siro di Milano. Le date faranno parte del World Tour 2024, con il quale l'artista e la band torneranno ...Sono rimasti sulla bocca degli amanti del rock e del post punk per tutto il 2022. E dopo averli visti dal vivo al Rock En Seine di Parigi, nell’estate di quell'anno, abbiamo capito il perché. Teneteli ...