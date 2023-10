Torino | un terzino verso il recupero

... quelle trascorse su un aereo partito da Reggio Calabria e atterrato a. Chissà poi a cosa ... Ma no, non è un. E non è neanche un'ala, così come non rappresenta il classico "quinto" in un ...

Torino, da valutare le condizioni di Bellanova|Serie A Calciomercato.com

Il Torino espugna Lecce: di Buongiorno il gol che fa felice Juric RaiNews

Sergio Brio, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della difesa bianconera. Un giocatore che la sta ...Secondo quanto riferito dal portale francese Le10Sport, il PSG prova un colpo in difesa dall'Italia: "Nel mirino c'è Mathias Olivera del Napoli. Secondo le ultime notizie, il parigini cercano un nuovo ...