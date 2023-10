Torino Un nuovo piano tariffario per i servizi cimiteriali

(Di martedì 31 ottobre 2023) La Giunta comunale di, su proposta dell’assessora con delega aiChiara Foglietta, ha approvato le nuove tariffe relative ai. Si tratta di un progetto di revisione dell’impiantocimiteriale cittadino, redatto in stretta collaborazione con AFC, la società competente alla gestione dei, che prevede la razionalizzazione delle tariffe, nell’ottica di renderle più facilmente leggibili e comprensibili per il cittadino, nel rispetto degli equilibri finanziari dell’ente gestore. La nuova impostazione è frutto, da un lato, della raccolta e dell’analisi delle esigenze manifestate dai cittadini e, dall’altro, della valutazione dei trend di scelta delle sepolture e ...

Il serve and volley, per esempio, fondamentale in cui il suocoach era maestro: "Mi ... Ci sono stati momenti in cui ho giocato bene, e sarebbe bello poterla chiudere acon la ...

La nuova sede di “Carrozzeria delle rose” a Torino Artribune

NUOVO PUNTO VENDITA DI ALDI A TORINO, SONO 22 IN ... Corriere Ortofrutticolo

A raccontarsi ai nostri microfoni, questa settimana, è stata proprio la titolare del negozi Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE ...La Juventus ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Nicolò Fagioli. Il club bianconero dimostra di andare oltre il caso scommesse proponendo al giocatore anche un adeguamento di stipendio ...