Torino | Sanabria Juric… pace fatta

(Di martedì 31 ottobre 2023)e Juric fannoe il tecnico è rimasto contento della prestazione del suo attaccante nel match contro il Lecce Sanabira e Juric fannoe il tecnico è rimasto contento della prestazione del suo attaccante nel match contro il Lecce. Questa mattina Tuttosport ha svelato i motivi della diatriba tra i due e i fatti risalgono al ritiro estivo: il paraguaiano si è presentato in sovrappeso e non ha lavorato molto durante le ferie. Per questo l’allenatore dell’ha utilizzato poco dopo l’arrivo di Zapata, ma ora è tutto rientrato.