Torino | parla il medico di Schuurs | «Ecco quando potrà tornare»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le parole di Stefano Zaffagnini, chirurgo che ha operato Perr, sulle condizioni del difensore delStefano Zaffagnini, chirurgo che ha operato, hato a Tuttosport delle condizioni del. PAROLE – «L’ intervento è perfettamente riuscito, nei modi e nei tempi previsti. Poco più di mezz’ora. Ricordo con piacere il sorriso sulle labbra di, a posteriori: sereno e fiducioso. Adesso il ragazzo deve avere pazienza, però. Non è stata l’unica problematica? No, perché come spesso accadesi rompe il crociato, un evento molto traumatico, si era prodotta anche una lesione al menisco mediale, parzialmente strappato dalla capsula. Ho risolto la questione applicando due punti di sutura, come sempre in questi casi. Una cosa di 10 ...