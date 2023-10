Topi in un asilo | il preside chiude la scuola | scoppia la polemica tra i genitori nel Torinese

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023)l’allarmealladell’infanzia “Piccolo Principe” di La Loggia, in provincia di Torino. Questa mattina, 31 ottobre 2023, ilGiovanni Coppola ha deciso dire l’istituto provocando disagi tra le famiglie, che sono state avvisate solo all’apertura dei cancelli. Il problema sembra andare avanti da un po’. Già nei giorni scorsi era arrivata l’indicazione aiche i piccoli non avrebbero potuto dormire dentro laa causa delle operazioni di derattizzazione messe in atto dal Comune. È da qualche giorno, inoltre, che sono spuntate diverse trappole. Il: «Cerchiamo di allontanarli da giorni» «Da giorni stiamo operando per allontanare idalla, ma siccome ...