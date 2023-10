Tony Colombo resta in carcere | ma i biglietti per i concerti sono ancora in vendita

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli spettacoli di, il cantante neomelodico siciliano attualmente detenuto, non sembrano essere stati annullati. Nonostante sia indal 18 ottobre insieme alla moglie Tina Rispoli, accusati di finanziare attività illecite collegate al boss Vincenzo Di Lauro, èpossibile acquistare i ticket per i suoi prossimi. Tre i live in programma: la data a Roma l’11 novembre, a Taranto il 12 dicembre e a Napoli il 26 dicembre presso il PalaPartenope. Nonostante la decisione del Tribunale del Riesame, arrivata nella giornata di ieri, di confermare la custodia cautelare per la coppia, il tentativo di acquisto dei– al momento – è tranquillamente effettuabile: i posti posessere scelti e pagati. Il ...

