Tony Colombo resta in carcere | il Tribunale del Riesme conferma l’ordinanza

(Di martedì 31 ottobre 2023) Respinta la richiesta di scarcerazione per. Ildel Riesame hato infattiemessa dalla Procura di Napoli nei confronti del cantante arto lo scorso 17 ottobre nell’ambito di un blitz anti-camorra.intadi custodia cautelare Nessuno sconto dalla giustizia per il cantante neomelodico accusato di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Come per la moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, anche per il cantante neomelodicoil tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare del carcere emessa nelle scorse settimane dal Gip di Napoli nell'ambito di una indagine sugli investimenti del clan Di Lauro. Il ...

Tony Colombo resta in carcere: dopo Tina Rispoli, ordinanza confermata anche per il neomelodico Fanpage.it

Investimenti del clan Di Lauro, resta in cella Tony Colombo La Repubblica

Il tribunale del Riesame di Napoli (ottava sezione collegio A) ha rigettato la richiesta di scarcerazione di Tony Colombo. Il cantante resta in carcere, un provvedimento simile a quello ...Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare emessa per Tony Colombo, accusato di aver finanziato il clan DI Lauro: il cantante resta ...