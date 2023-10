Tipologie di Unità disco per PC | hard disk o SSD | interno ed esterno

Leggi su navigaweb

(Di martedì 31 ottobre 2023) La memoria interna è la componente dei computer dove vengono salvati tutti i dati che necessitano di essere custoditi anche quando spegniamo la macchina (al contrario della memoria RAM, dove le informazioni vengono perse allo spegnimento della macchina). I dati possono essere: musica, foto, documenti, giochi, video, film e viarrendo.La memoria interna è presente all'del PC ma possiamo trovare in commercio anche dischi esterni, pensati per immagazzinare i dati fuori dal PC e poterli portare in giro con noi, utilizzando un semplice cavo USB per connettere la nostra memoria personale a qualsiasi computer o dispositivo compatibile con USB. Dopo aver fatto una lista di cose da sapere prima di comprare un computer e su come scegliere il monitor LCD da acquistare, vi mostreremo in questa guida tutte le differenze tra dischi, SSD, M.2 e dischi ...