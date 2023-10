Tim lancia Women Plus | la prima app per aiutare le donne nella ricerca del lavoro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Offrire uno strumento concreto per aumentare il ruolo dellenell’economia esocietà a partire dal(oggi sono occupate in Italia solo il 55,2% di loro, e siamo agli ultimi posti in Europa), supportandole nell’orientamento del proprio percorso professionale con la possibilità di formarsi in maniera continua e coerente con le richieste del mercato: farà tutto questo, l’applicazioneta solo pochi giorni fa da TIM, che ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea ed è stata presentata nell’ambito della “4 Weeks 4 Inclusion”, la maratona sull’inclusione ideata e promossa dal Gruppo. La soluzione, realizzata daat Business, la più evoluta piattaforma di incontri professionali traed aziende basata su un ...