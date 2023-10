Tifosi avversari inneggiano a Messi durante la partita | Ronaldo li zittisce VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Cristianofuriosolatra Al-Ettifaq e il suo Al Nassr in coppa saudita. La squadra di CR7 vince, ma ci sono i cori da parte deichea Leo, che ieri ha vinto il suo ottavo pallone d’oro. La cosa ha infastidito il fuoriclasse portoghese, che prima ha sorriso ironicamente, poi ha puntato l’indice alla bocca per zittire i cori, poi una volta segnato è anche andato a esultare sotto ai. Di seguito ecco il. Al-Ettifaq fans started a "" chant and this was Cristiano's reaction.pic.twitter.com/tlCNiWLOje — Roy Nemer (@RoyNemer) October 31, 2023 SportFace.