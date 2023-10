The Gilded Age 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Leggi su today

(Di martedì 31 ottobre 2023) "TheAge" è una serie televisiva statunitense creata da Julian Fellowes, già autore di una pietra miliare come "Downton Abbey". Dallo Yorkshire (Regno Unito) di inizio '900 alla New York (Stati Uniti) degli anni '80 del 1800, ma con un cast ancora in grande spolvero che comprende Carrie...