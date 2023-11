Tg2 contro il traino del Mercante in Fiera | «Situazione penalizzante»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pino Insegno (US Rai) Pino Insegno nell’occhio del ciclone per i risultati de Ilin, che nell’impervia fascia preserale di Rai 2 viaggia al di sotto del 3% di share. Questa volta, però, a sollevare il problema è direttamente il Tg2 che – comunica l’assemblea in una nota – esprime “severa preoccupazione per i risultati di ascolto del programma che precede l’edizione delle 20.30, unaper noi molto“. Da quando va in onda il game di Insegno, dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.55, il notiziario della sera è spesso scivolato persino sotto il milione di spettatori e per la testata diretta da Antonio Preziosi è un fatto gravissimo poiché – ricorda – “proprio il Tg2 e le sue rubriche sono da sempre e stabilmente al di sopra dello share di rete”. Tensione, dunque, tutta interna, ...