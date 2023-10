Terrore a Parigi | donna velata grida “Allah Akbar” e minaccia di farsi esplodere | la polizia le spara video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’ultima tornata diin Francia arriva da. Esattamente dalla stazione della metropolitana Bibliothèque François Mitterrand, dove questa mattina, secondo quanto riportano i media francesi, una– che riferisce Bfmtv, era completamente– hato “ndo, scrivono Le Figaro e Le Parisien, di «». Di «far saltare in aria tutto», come ha spiegato una fonte della. Laha aperto il fuoco: colpita all’addome, laè ricoverata in condizioni stabili. Attentato a, unacon abayadi «far saltare tutto»: la ...