Terrifier 3 | il regista anticipa | I primi cinque minuti saranno cruenti e molto controversi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ildi3 mette in guardia gli spettatori, la nuova avventura horror di Art il Clown saràpiù spaventosa. Dopo aver diretto idue, Damien Leone dovrebbe essere avvezzo a polemiche e reazioni terrorizzate da parte del pubblico, ma stavolta mette le mani avanti. Parlando del terzo capitolo della sua saga horror,3, ilpromettein apertura del film. Il nuovo sequel tornerà a proporre le macabre buffonate di Art the Clown, un personaggio la cui propensione alla brutalità ha suscitato repulsione, ma ha anche trasformato i film in cult. Il successo inaspettato di2, che ...