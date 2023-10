Tenta una rapina | preso dalla polizia a Portici

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStringendo tra le mani un coltello con una lama di 12 centimetri avevato dire una bici elettrica, ma è stato arrestato. In manette è finito un 36enne del Ghana, irregolare sul territorio nazionale: deve rispondere ditaaggravata. Gli agenti del Commissariato di-Ercolano sono intervenuti in via Martiri di via Fani per la segnalazione di una persona armata di coltello. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che girovagava con un un coccio di bottiglia tra le mani. La stessa persona, ha raccontato una persona agli agenti, che poco prima aveva tento dirgli la bici elettrica minacciandola con un coltello. Gli accertamenti svolti ...