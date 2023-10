Tennis | ribellione nella Wta | le giocatrici chiedono un miglioramento delle condizioni

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un folto gruppo di, tra cui atlete del calibro di Sabalenka, Rybakina e Jabeur, ha preso posizione inviando una lettere di protesta alla Wta.missiva simiglioramenti per quanto riguarda gli stipendi e ledei tornei. Swiatek ha addirittura scritto una lettera individuale, con l’obiettivo di aggiungere ulteriore pressione a una lotta che va avanti da molti mesi. Fondamentalmente quello che leè un po’ più di considerazione per il loro lavoro e per ciò che rappresentano, ma ci sono anche cose molto più specifiche.una retribuzione migliore, un orario di lavoro più flessibile e sostenibile che consenta il benessere fisico e mentale, un maggiore sostegno per le madri che devono prendersi cura dei propri ...