Tennis | Puppo incantato da Sinner | “Ha stritolato Medvedev Lo stile Agassi e la somiglianza con Wawrinka”

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Siamo reduci da un week-end eccezionale nel quale Jannikha dominato in lungo e in largo il torneo di Vienna, lanciandosi verso un finale di stagione che può rivelarsi ancor più ricco di emozioni. Sull’azzurro si è espresso durante la trasmissione Sport&Go2u sul canale Youtube di OA Sport Dario. Sul match tra l’azzurro e: “Quello che ho notato è che ha provato il serve & volley e poi ha deciso di metterla sul ritmo. Andando anche a sbagliare alcuni colpi al volo, ha provato a giocare in, non facendo respirare un giocatore che di solito non fa respirare il proprio avversario. Son rimasto allibito.voleva proprio ‘stritolarlo’ “. Sul livello di gioco dell’altoatesino: “Alla risposta die al rovescio cosa vogliamo ...