Tendenza Meteo di Novembre | Autunno in Gran Forma con una Serie di Perturbazioni in Arrivo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma - Il mese diprenderà il via all'insegna del flusso perturbato atlantico che investirà l'Europa centro-meridionale e l'Italia. Dopo la perturbazione prevista per Halloween, nei primi giorni del mese si prevedono ulteriori fronti che attraverseranno l'Italia, annunciando un classico andirivieni di. Vediamo ora come potrebbe svilupparsi il mese.dal 6 al 13: Area di Bassa Pressione e Tempo Instabile Un'ampia area di bassa pressione rimarrà attiva sull'Europa centro-occidentale durante la prima e la seconda decade di. Questa condizione guiderà ulteriori sistemi perturbati verso l'Italia, portando condizionirologiche prevalentemente piovose, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Nel Sud, i peggioramenti saranno più rapidi ...