Temptation Island 2023 | Perla Vatiero affronta le accuse di Igor Zeetti | “I motivi della rottura sono altri”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 31 ottobre 2023)ha rotto il silenzio dopo cheha commentato la lettera che la ragazza diha scritto per il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, svelando nuovi retroscena sullacon l’ex tentatore. Il ragazzo aveva accusato la 25enne di averlo usato per dimenticare la sua relazione precedente e che dalle sue parole, trasmesse durante una puntata del Grande Fratello, si evincono perfettamente le sue intenzioni. Ecco qual è stata la risposta., la replica diRispondendo a un box di domande su Instagram,ha detto in maniera schietta ...