Temptation | Alessandra De Angelis ha partorito | il nome del piccolo

(Di martedì 31 ottobre 2023)Deed Emanuele D’Avanzo sono una coppia diventata nota grazie al programmaIsland. I due hanno partecipato qualche anno fa per mettere alla prova il loro amore. L’amore traed Emanuele ha dovuto contrastare in primis la differenza d’età tra i due e poi la crisi nata proprio nel mentre delle L'articolo

... Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per l'insegnamento del canto, eCelentano , Emanuel Lo e ... il ballerino Mattia Zenzola , e nemmeno Filippo Bisciglia presto al timone diIsland ...

Temptation Island, Alessandra De Angelis mamma per la quarta volta: il particolare nome del bebè Isa e Chia

Alessandra De Angelis ha partorito, nato il quarto figlio con ... Fanpage.it

Dopo l'ultima puntata del GF Greta si è sfogata su Instagram precisando che non parlerà più di Mirko: lui non vuole vedere nemmeno Perla ...Arriva via social la lieta notizia di una ex coppia di Temptation Island: è nato il loro quarto figlio. L'annuncio su Instagram. Non solo ragazzi e ...