Temporali tra Halloween e Ognissanti Poi la tempesta atlantica Ciaran

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il maltempo sta travolgendo diverse regioni della penisola italiana. In particolar modo, l'intensa perturbazione che sta interessando la Toscana e il Nord non si fermerà qui ma, stando a quanto scrivono gli esperti di 3bmeteo.com, "si estenderà contemporaneamente alle regioni tirreniche, determinando condizioni di maltempo ancora intenso su alta Lombardia, alto Triveneto e zone interne della Toscana". Atteso anche il ritorno della neve sulle Alpi centro-orientali. Secondo gli esperti, se nella giornata di oggi ci sarà un lieve miglioramento delle condizioni meteo, non si può dire lo stesso per quella di domani. "Una nuova perturbazione punterà dall'Atlantico l'Italia, dando luogo a un peggioramento del tempo a partire da Sardegna e regioni tirreniche", si legge sul sito. Più nel dettaglio, il team di meteorologi spiega che "sul resto d'Italia i fenomeni interesseranno le ...