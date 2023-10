Telese | il sindaco Caporaso | “Il gesto di Manuel e Gabriele Di Mezza esempio per tutti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Per me è sempre motivo di grande orgoglio sapere che nostri concittadini si distinguono per gesti di grande valore. Quello che è accaduto a Paolisi, nel corso della partita di calcio under 19 tra la squadra locale e il Puglianello è qualcosa che riscalda i nostri cuori”. E’ il commento deldiTerme, Giovanniriferendosi all’episodio di qualche giorno fa sul campo di calcio del Paolisi. Nel Puglianello milita la giovane promessa del calcio telesinoDiil quale ha prontamente soccorso un avversario che in una fase di gioco si è accasciato a terra in preda a convulsioni, aprendogli la bocca e tirandogli fuori la lingua per evitare un soffocamento. Vista la scena dagli spalti si è immediatamente precipitato in campo anche il papà di ...