Telese | giovane calciatore e suo padre salvano la vita a un “avversario”

Leggi su fremondoweb

(Di martedì 31 ottobre 2023) Comunicato Stampa – Comune diTerme Caporaso: “Il gesto di Manuel e Gabriele Di Mezza esempio per tutti” Per me è sempre motivo di grande orgoglio sapere che nostri concittadini si distinguono per gesti di grande valore. Quello che è … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.