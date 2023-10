Teddy' s Christmas | Zachary Levi darà voce all' orsetto protagonista

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'attoreè stato scelto come, nella versione inglese, dell'del film natalizio's. Saràa darealdel film'snella versione inglese del progetto. Il lungometraggio norvegese unisce riprese live-action e animazione in CGI e si basa sulla canzonebjørnens Vise di Alf Prøysen. I dettagli del progetto Il film'sè diretto da Andrea Eckerbom e racconta la storia di una bambina di otto anni, Mariann, che vede una cosa incredibile facendo visita a un mercato di Natale: undi peluche ...

L'attore Zachary Levi è stato scelto come voce, nella versione inglese, dell'orsetto protagonista del film natalizio Teddy's Christmas.