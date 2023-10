Tecnologia e cyber security sono due cose diverse

Leggi su panorama

(Di martedì 31 ottobre 2023) Da molti anni sostengo e cerco di spiegare che quando si parla diconta più chi sei di quello che sai. Per carità, non si può essere tecnologicamente ignoranti, ma la conoscenza della materia non implica in alcun modo comprendere o anche soltanto essere consapevoli delle tematiche di sicurezza di dati e sistemi. L’ennesima dimostrazione è arrivata da una ricerca svolta dalla società di sicurezza Outpost24 che, nel corso di nove mesi, tra gennaio e settembre di quest’anno, ha raccolto oltre 1 milione e 800 mila utenze amministrative rubate dalla criminalità grazie a diversi malware. Analizzando i dati ha scoperto che almeno in 40 mila casi la password utilizzata era quanto meno banale. Per “banale” intendo “Password”, “admin”, “1234”, “12345678” e via dicendo. Questo significa, data la natura delle credenziali, che almeno 40 mila ...