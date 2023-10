Teatro San Carlo | va in scena la Prima dell’Ultima Raggiante il sovrintendente Lissner Giustizia è stata fatta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Mais Oui, je sui Stéphane et je reste. Alla guida del Massimo napoletano, come da contratto. Come da ultima vertenza del Tribunale di Napoli. Ricorso bocciato.ha vinto anche il secondo round e al rivale Fuortes non resta che scendere dal ring. E adesso lasciamo lavorare il, al quale è stato appena conferito il Premio Internazionale come miglior Manager 2023, una sorta di Oscar alla carriera: sindacati da tenere a bada, precari che scalpitano e sciopero nazionale che ha fatto saltare l’attesissimadi Maometto Secondo del 25 ottobre. Ma soprattutto lasciamolo lavorare al prossimo cartellone che si annuncia di straordinaria ricchezza. E lasciamo lavorare anche il New York Times che titolava a tutta pagina “An Operatic Mess”, melodramma in 3 atti”. Il più prestigioso quotidiano al mondo di certo non avrà ...