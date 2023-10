Teatri affittati a magnate giapponese | Schifani irritato

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’imprenditore miliardarioche per festeggiare il suo compleanno in grande stile ha preso in affitto duepubblici palermitani, fa irritare fortemente il Presidente della Regione siciliana, Renato, che non risparmia critiche e in una intervista all’Adnkronos, annuncia che chiederà “già oggi i dovuti approfondimenti”. Il Governatore siciliano non nasconde la sua amarezza per avere “saputo solo due giorni fa dalla stampa” che ilha preso in affitto per venerdì 3 novembre il Teatro Politeama e due giorni dopo, per due spettacoli musicali, il Teatro Massimo. Entrambi isono a partecipazione regionale nella loro gestione. Gli alberghi 5 Stelle a Palermo sono per quei giorni buyout. Il miliardiario Kaoru Nakajima, 73 anni, è socio ...