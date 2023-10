Teatri affittati a magnate giapponese | Schifani irritato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - L'imprenditore miliardarioche per festeggiare il suo compleanno in grande stile ha preso in affitto duepubblici palermitani, fa irritare fortemente il Presidente della Regione siciliana, Renato, che non risparmia critiche e in una intervista all'Adnkronos, annuncia che chiederà "già oggi i dovuti approfondimenti". Il Governatore siciliano non nasconde la sua amarezza per avere "saputo solo due giorni fa dalla stampa" che ilha preso in affitto per venerdì 3 novembre il Teatro Politeama e due giorni dopo, per due spettacoli musicali, il Teatro Massimo. Entrambi isono a partecipazione regionale nella loro gestione. Gli alberghi 5 Stelle a Palermo sono per quei giorni buyout. Il ...