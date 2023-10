Taremi-Inter | contatto con gli agenti | la decisione per gennaio! ? SI

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023)continua a rimanere nella lista dei desideri dell’. I dirigenti nerazzurri hanno parlato con glimediari dell’attaccante iraniano. LA? L’ha parlato con glidi Mehdi, attaccante del Porto, comunicando che per gennaio non si farà alcuna operazione. Come racconta Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, l’idea dei nerazzurri è quella di continuare a dare fiducia ai quattro attaccanti: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. L’austriaco è ormai prossimo al rientro. A gennaio,è libero di fare ciò che vuole. L’iraniano va in scadenza a giugno 2024.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...