Taranto | Ognissanti e commemorazione dei defunti | tutte le variazioni a traffico e sosta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Come consuetudine, per la ricorrenza die per la successiva giornata didei, vengono predisposte tramite ordinanza alcunealla viabilità nelle aree circostanti i due cimiteri cittadini “San Brunone”, nel quartiere Tamburi, e “Santa Maria Porta del Cielo”, nella borgata di Talsano. Le due strutture saranno fruibili secondo un orario straordinario, in queste due giornate: l’apertura al pubblico sarà dall’alba al tramonto. Entrando nello specifico di quanto disposto dagli uffici, dalle 00:00 alle 24:00 dei giorni 1 e 2 novembre 2023 sarà prevista la temporanea interdizione dellaveicolare con rimozione coatta nei seguenti siti: carreggiata nord del piazzale Cimitero (viale principale), ambo i lati; via Cimitero, ambo i lati, nel tratto compreso tra ...

Le probabili formazioni Sport [ 31/10/2023 ], contro il Messina caccia al terzo posto Sport ... da un mese l'intera zona al buio: la rabbia nel Ponte diAttualità Ricerca per: Home ...

Ognissanti e commemorazione dei defunti, tutte le variazioni a ... Comune di Taranto

Taranto, i servizi dei pullman per i cimiteri comunali IAMTaranto

Domani, nel giorno di Ognissanti, vigerà il divieto di transito e di fermata (eccetto autorizzati e pass Cude) per tutti i veicoli sulla corsia principale di via San Nicola, in via di Valesio (tra via ...Anche quest’anno, in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, Kyma Mobilità Amat garantirà un servizio potenziato per agevolare i cittadini nei loro spostamenti da ...