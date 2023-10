TORRE DEL LAGO - C'è ancora paura e sconcerto per quanto accaduto lunedì sera nel giro di pochi minuti. Tra gli abitanti di via Marconi a Torre del Lago c'èamarezza ma anche la voglia di mettere in sicurezza le case e ripartire. Una ventina le abitazioni danneggiate, quindici quelle con il tetto divelto almeno in parte. Diverse sono parzialmente ...

Tanta pioggia, è arrivata la neve a Foppolo - Le previsioni L'Eco di Bergamo

La pioggia prevista è arrivata. Tanta, specie in Valchiavenna La Provincia di Sondrio

Tanto più vicino sarà il fascio delle linee (dette spaghetti) tanto più affidabile sarà la previsione anche fino a 15gg. E' semplice notare infatti che l'attendibilità nel breve temine è molto elevata ...Gardner comanda davanti a Rinaldi, il più attivo in pista. Inizio incoraggiante per Andrea, a soli 2sec dalla vetta dietro ad Axel. Caduta per Rea, comunque già 4° ...