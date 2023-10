Tampon tax | torna l’Iva al 10% Assorbenti tra i beni di lusso | mobilitazioni in 15 città

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 31 ottobre 2023) Una donna, durante il periodo fertile della sua vita, consumerebbe tra i 10 e i 14 mila, arrivando a spendere circa 5 mila euro. Soldi spesi sì, per esigenze naturali, ma che vengono tassati come veri e propridi. L’ultimo passo indietro in fatto ditax è avvenuto proprio in questi giorni, dopo che il governo Meloni ha deciso di rialzaresui prodotti igienico- sanitari femminili al 10% e i prodotti per la prima infanzia al 22% dal primo gennaio.femminili,al 10%Nel corso degli anni, la questione legata alla tassazione dei prodotti necessari al funzionamento biologico dei corpi femminili è stata a lungo dibattuta dai governi dei diversi paesi. A Gennaio 2022 il regno Unito ha eliminato ...