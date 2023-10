Taiwan si blinda contro gli attacchi elettromagnetici della Cina

Leggi su panorama

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il MinisteroDifesa di(Mnd) ha confermato che la Marina di Taipei ha recentemente rafforzato le sue basieventualicompiuti con impulsilanciati da alta quota (in sigla, sistema Hemp), ma nega al contempo di aver costruito appositamente una nuova base per sviluppare tecnologie a contrasto di questo tipo d’arma. Dietro queste esigenze c’è l’eventualità che Pechino decida, nell'ambito dei preparativi per l'invasione dell’isola, di consentire all'Esercito popolare di liberazione (Pla) di far esplodere armi nucleari ad alta quota lanciando missili MH-17 appositamente attrezzati, con lo scopo di paralizzare istantaneamente tutte le apparecchiature elettroniche e ostacolando gli sforzi militari per difendere il paese. Lunedì 30 ottobre, l’emittente RW News aveva ...