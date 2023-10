Taglio pensioni | fuga dal pubblico e risorse Luci e ombre della manovra sulla sanità

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un delicato equilibrio, in cui lesono scarse a fronte di una domanda di servizi in aumento. La legge di bilancio, appena inviata all’esame delle Camere, prevede che il Servizio sanitario nazionale venga rifinanziato nel 2024 con ulteriori 3 miliardi di euro, nel 2025 con altri 4 e nel 2026 con 4 miliardi e 200 milioni. Se siano sufficienti o no, “sono leche il governo ha deciso che possiamo permetterci. Sono sorpreso, anzi, che siano state trovate data la situazione dei conti pubblici”, commenta l’ordinario di Scienza delle Finanze dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e vice direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, Gilberto Turati.alleMentre dovrebbe salire il fondo sanitario, i clinici si dicono nettamente contrari aldel rendimento delle ...