Tacere | ogni tanto | è bellissimo

(Di martedì 31 ottobre 2023) La notizia mi ha colto impreparata. Quando ho letto che, sabato scorso, è stato trovato morto a soli 54 anni, nella vasca idromassaggio della sua casa a Los Angeles, l’attore first appeared on il manifesto.

Quando era il conformismo miserabile a escludere artisti, sportivi e intellettuali da... Anche questa volta non solo avete perso l'ennesima occasione per, ma non vi siete nemmeno ...

Caso Soumahoro, Kelany (FdI): non ci si può limitare a tacere ... La Voce del Patriota